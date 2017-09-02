Исполнительный директор «Барселоны»: «Ливерпуль» запросил у нас 200 млн евро за Коутиньо»

Автор: Вадим Павлов 0

Коутиньо

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Он заявил, что английский клуб потребовал за бразильского хавбека 200 млн евро.

Исполнительный директор «Барселоны» Альберт Солер заявил, что «сине-гранатовые» действительно были заинтересованы в покупке полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, однако английский клуб оценил своего хавбека в 200 млн евро.

«Вчера «Ливерпуль» запросил у нас 200 млн евро за игрока. Мы не станем подвергать клуб опасности», — заявил Солер.

Напомним, «Барселона» проявляла активный интерес к Филиппе Коутиньо на протяжении всего летнего трансферного окна, но переход в итоге не состоялся в связи с позицией «Ливерпуля» по возможному трансферу. Сообщалось, что бразильский хавбек изъявлял желание перейти в «Барселону» и подавал трансферный запрос, который был отклонен.

Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «Барселоны»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Коутиньо

«Барселона» договорилась с Филлипе Коутиньо о контракте

Месси и Ракитич

«Барселона» готова отдать Ивана Ракитича «Ливерпулю» ради приобретения Филиппе Коутиньо

Коутиньо

Последние 3 недели «Ливерпуль» не получал предложений по Филиппе Коутиньо

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 