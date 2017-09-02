Килиан Мбаппе выбрал себе игровой номер

Автор: Никита Пронин 0

Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился с игровым номером. Столичный клуб арендовал футболиста у «Монако».

Мбаппе будет выступать под 29-м номером.

«ПСЖ» объявил о подписании молодого француза 31 августа. «Парижане» арендовали игрока на один сезон с правом выкупа. Если столичный клуб активирует эту опции, то сумма сделки составит 150 миллионов евро + 30 миллионов бонусами.

Мбаппе забил 27 мячей в 60 матчах за «Монако».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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