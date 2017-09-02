Килиан Мбаппе выбрал себе игровой номер

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился с игровым номером. Столичный клуб арендовал футболиста у «Монако».

Мбаппе будет выступать под 29-м номером.

Kylian #Mbappe has been given the No.29 by #PSG . Had been expected to get 14. pic.twitter.com/yR4gbRxFLd — Robin Bairner (@RBairner) September 2, 2017

«ПСЖ» объявил о подписании молодого француза 31 августа. «Парижане» арендовали игрока на один сезон с правом выкупа. Если столичный клуб активирует эту опции, то сумма сделки составит 150 миллионов евро + 30 миллионов бонусами.

Мбаппе забил 27 мячей в 60 матчах за «Монако».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «ПСЖ»