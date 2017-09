Килиан Мбаппе выбрал себе игровой номер

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе определился с игровым номером. Столичный клуб арендовал футболиста у «Монако».

Мбаппе будет выступать под 29-м номером.

Kylian #Mbappe has been given the No.29 by #PSG . Had been expected to get 14. pic.twitter.com/yR4gbRxFLd

— Robin Bairner (@RBairner) September 2, 2017