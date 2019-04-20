«Ювентус» стал чемпионом Италии

В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии.

«Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов. Оба показателя являются рекордными для Италии.

Автором первого мяча стал защитник «Фиорентины» Миленкович, забив гол на 6-й минуте. До перерыва защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сравнял счет, а победу хозяевам принес защитник гостей Песселья, отправивший мяч в свои ворота на 53-й минуте.

Эта победа гарантировала туринцам чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Туринский клуб, набрав 87 очков, возглавляет таблицу турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»