Владимир Габулов и Федор Кудряшов пропустили тренировку сборной России из-за затянувшегося допинг-контроля

Автор: Дмитрий Темников 0

Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам против Бразилии и Франции. Сегодня занятия сорвали допинг-офицеры. 

С 6:30 утра инспектор допинг-комиссии начал процедуры взятия проб мочи и крови, затянув действия на 5 с лишним часов. К 11 утра (время начала тренировки) процедуру еще не прошли пять футболистов национальной команды.

В 12:30 по мск представители пресс-службы сборной сообщили о том, что Дмитрий Кудряшов и Владимир Габулов пропустят занятия из-за затянувшихся сдач допинг-проб. Владимир Гранат же присоединился к партнерам по ходу тренировки.

Фото: пресс-служба РФС
Источник: Советский Спорт

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