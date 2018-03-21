Владимир Габулов и Федор Кудряшов пропустили тренировку сборной России из-за затянувшегося допинг-контроля

Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам против Бразилии и Франции. Сегодня занятия сорвали допинг-офицеры.

С 6:30 утра инспектор допинг-комиссии начал процедуры взятия проб мочи и крови, затянув действия на 5 с лишним часов. К 11 утра (время начала тренировки) процедуру еще не прошли пять футболистов национальной команды.

В 12:30 по мск представители пресс-службы сборной сообщили о том, что Дмитрий Кудряшов и Владимир Габулов пропустят занятия из-за затянувшихся сдач допинг-проб. Владимир Гранат же присоединился к партнерам по ходу тренировки.

Фото: пресс-служба РФС

Источник: Советский Спорт