Филипе Луис — новый игрок «Фламенго»

Защитник Филипе Луис стал игроком «Фламенго». 33-летний бразилец заключил с клубом из Рио-де-Жанейро соглашение на 2,5 года.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до декабря 2021 года.

Несколько дней назад на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялась церемония прощания игрока с мадридским клубом.

Луис провел в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN