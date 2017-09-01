Эльмир Набиуллин: «Было предложение от «Спартака», но я хочу продолжать выступать за «Рубин»

Автор: Вадим Павлов 0

Набиуллин

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин заявил, что он действительно мог перейти в «Спартак». 22-летний футболист объяснил, почему ответил отказом на предложение красно-белых. 

«Было ли предложение перейти в «Спартак»? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать за «Рубин».

Думаю, и со своим нынешним клубом скоро сыграю в еврокубках», — заявил Набиуллин.

Напомним, ранее сообщалось, что «красно-белые» были заинтересованы в приобретении 22-летнего Набиуллина и были готовы заплатить за него порядка 5 млн евро.

В текущем розыгрыше РФПЛ Эльмир Набиуллин принял участие в 7 матчах в составе «Рубина», в которых отметился 1 голом и 1 предупреждением.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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