Уэйн Руни арестован за вождение в нетрезвом виде

Автор: Вадим Павлов 0

Руни

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни был задержан полицией. 31-летний форвард обвиняется в вождении в нетрезвом виде.

31 августа, в последний день летнего трансферного окна, в графстве Чешир полицией был взят под арест нападающий «Эвертона» Уэйн Руни. Сообщается, что экс-капитан сборной Англии находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно Уэйн Руни перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». В текущем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 7 матчах за «ирисок», в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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