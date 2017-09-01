Уэйн Руни арестован за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни был задержан полицией. 31-летний форвард обвиняется в вождении в нетрезвом виде.

31 августа, в последний день летнего трансферного окна, в графстве Чешир полицией был взят под арест нападающий «Эвертона» Уэйн Руни. Сообщается, что экс-капитан сборной Англии находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно Уэйн Руни перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». В текущем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 7 матчах за «ирисок», в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail