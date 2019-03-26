ЧЕ-2020. Квалификация. 26 марта. Результаты дня

Состоялся игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 8 матчей.
Группа D
Швейцария — Дания — 3:3 (1:0)
(Фройлер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76; Йоргенсен, 84, Гиткьяер, 88, Далсгор, 90)
Ирландия — Грузия — 1:0 (1:0)
(Хурихан, 36)
Группа F
Мальта — Испания — 0:2 (0:1)
(Мората, 31, Мората, 73)
Норвегия — Швеция — 3:3 (1:0)
(Йонсен, 41, Кинг, 59, Камара, 90; Классон, 70, Нортвейт, 86, с пенальти, Куайсон, 90)
Румыния — Фарерские острова — 4:1 (3:1)
(Дяк, 26, Кесеру, 29, Кесеру, 33, Пушкаш, 63; Давидсен, 40, с пенальти)
Группа J
Армения — Финляндия — 0:2 (0:1)
(Йенсен, 14, Сойри, 78)
Италия — Лихтенштейн — 6:0 (4:0)
(Сенси, 17, Верратти, 32, Квальярелла, 35, с пенальти, Квальярелла, 45, с пенальти, Кин, 70, Паволетти, 76)
Босния и Герцеговина — Греция — 2:2 (2:0)
(Вишча, 10, Пьянич, 15; Фортунис, 64, с пенальти, Коловос, 85)
Фото: Твиттер сборной Испании
Источник: Еженедельник «Футбол»