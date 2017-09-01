Хави: «Барселона» купила игроков, которые не соответствуют ее философии игры»

Экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал трансферную кампанию «сине-гранатовых». 37-летний хавбек заявил, что новички каталонского клуба не соответствуют философии «Барселоны».

«Я играл в такой блестящий период «Барселоны», что сейчас создается впечатление, что команда уже не та. Она исповедует достойный футбол, но могла бы приобрести лучших футболистов.

«Барселона» спала, так как пять-шесть лет назад в ее составе выступали лучшие в мире футболисты для этой системы игры. Теперь в «Барселоне» есть для этой системы пять-шесть игроков в лице Месси, Иньесты, Бускетса, Альбы, Пике и Луиса Суареса. «Барселона» купила игроков, которые не соответствуют ее философии игры», — заявил Хави.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно «Барселона» приобрела 4-х новичков: защитника «Бенфики» Нелсона Семеду, полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, нападающего «Боруссии» Д Усмана Дембеле, а также был возвращен форвард Жерар Деулофеу.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca