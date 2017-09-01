Илья Геркус: «Локомотив» вел переговоры с Дзюбой, но, увы, не получилось»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «железнодоржники» действительно вели переговоры о приобретении форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Он отметил, что камнем преткновения стали не финансовые запросы нападающего.

«Дело не в финансовых запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось. Причины мы не будем раскрывать. Желаем ему удачи!

Мы довольны тем, как прошло трансферное окно. Всегда не удается все, что планируешь. Но команду мы все равно укрепили. Сейчас у нас сбалансированный состав, готовый к выполнению задач, поставленных перед началом сезона.

Мы взяли Эдера, у нас несколько нападающих, есть вариативность в атаке. Есть Фарфан, Эдер, скоро поправится Ари, есть Артем Галаджан. У нас четыре форварда на одну позицию, серьезная конкуренция», – рассказал Геркус.

Напомним, что в ночь с 31 августа на 1 сентября в России закрылось трансферное окно. Артем Дзюба остался в «Зените» как минимум до зимнего трансферного окна.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт