Ярослав Ракицкий: «Кайфую от болельщиков «Зенита», спасибо»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий подвел итоги матча с «Оренбургом» (3:1). Игрок забил гол и посвятил его своей семье.

«Посвящаю гол своей семье, дочери и жене. У нас скоро пополнение. Посвящаю все это моим девочкам. «Оренбург» – хорошая команда. В первом тайме соперник отлично действовал на контратаках. Мы допустили грубую ошибку, и они нам забили гол.

Самое главное, что мы во втором тайме хорошо отреагировали и чисто переиграли их во всех компонентах. Поздравляю всех болельщиков, «Вираж», город и нас с тремя очками. У меня все отлично в Санкт-Петербурге. Мне очень нравится играть на «Газпром-Арене», очень нравится «Вираж».

Люди приходят даже на товарищеские матчи, до 40 тысяч. У меня такое было только в Донецке, когда играли на «Донбасс Арене». Я кайфую от болельщиков «Зенита», спасибо», – сказал Ракицкий.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»