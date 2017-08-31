«ПАОК» объявил о подписании контракта с Жозе Маурисио

Экс-полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио продолжит карьеру в «ПАОК». Соглашение рассчитано на 3 года.

Экс-хавбек «Зенита» Жозе Маурисио успешно прошел медобследование и подписал контракт с ПАОК. Соглашение между греческим клубом и бразильским полузащитником рассчитано на 3 года.

В «ПАОК» также выступает экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

Согласно имеющейся информации, Маурисио рассматривал варианты из Португалии, России и Турции. Он также отклонил предложение «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба футбольного клуба «ПАОК»