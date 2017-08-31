«ПАОК» объявил о подписании контракта с Жозе Маурисио

Экс-полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио продолжит карьеру в «ПАОК». Соглашение рассчитано на 3 года.
Экс-хавбек «Зенита» Жозе Маурисио успешно прошел медобследование и подписал контракт с ПАОК. Соглашение между греческим клубом и бразильским полузащитником рассчитано на 3 года.
#PAOK signs Brazilian midfielder #Mauricio on a three years deal. #DeadlineDay #transfers pic.twitter.com/qo6EsylMh3
— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 31 августа 2017 г.
В «ПАОК» также выступает экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак.
Согласно имеющейся информации, Маурисио рассматривал варианты из Португалии, России и Турции. Он также отклонил предложение «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба футбольного клуба «ПАОК»