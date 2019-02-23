Президент «Наполи»: «Отставание от «Ювентуса»? Какой смысл выигрывать, если у меня будет 200 миллионов долга перед банками?»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в очередной раз подверг критике «Ювентус». Специалист рассказал, что итальянский клуб имеет большие долги перед банками.

«Наполи» никого не боится, мы девять лет подряд выступаем в Европе, а Анчелотти выиграл очень много трофеев. Мы хотим сыграть в финале Лиги Европы в Баку.

В чемпионате всегда чувствуется некоторое уныние фанатов, но нам нужно продолжать бороться. Если кто-то сдается при первой неудаче, он обречен на провал. Побеждает не только тот, кто приходит к финишу первым.

Отставание от «Ювентуса»? Какой смысл выигрывать, если у меня будет 200 миллионов долга перед банками?» – сказал итальянец.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио