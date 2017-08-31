«Рубин» подписал контракт с Сесаром Навасом

Автор: Вадим Павлов 0

Сесар Навас

«Рубин» объявил о подписании контракта с Сесаром Навасом. Испанский легионер официально вернулся в казанскую команду.

«Рубин» подписал контракт с 37-летним защитником Сесаром Навасом.

«Болельщики «Рубина» хорошо знают и любят испанского легионера, который с 2009 по 2015 год выступал за нашу команду.

В течение шести лет Цезарь был одним из лидеров «Рубина» на поле и в раздевалке, неоднократно выводил команду с капитанской повязкой, став в Казани настоящей легендой», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

За «Рубин» Сесар Навас сыграл 219 матчей, в которых забил четыре гола. В составе казанской команды Навас стал чемпионом России (2009), бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Суперкубка России (2010, 2012) и обладателем Кубка России (2012).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Рубина»

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