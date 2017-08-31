«Рубин» подписал контракт с Сесаром Навасом

«Рубин» объявил о подписании контракта с Сесаром Навасом. Испанский легионер официально вернулся в казанскую команду.
«Рубин» подписал контракт с 37-летним защитником Сесаром Навасом.
«Болельщики «Рубина» хорошо знают и любят испанского легионера, который с 2009 по 2015 год выступал за нашу команду.
В течение шести лет Цезарь был одним из лидеров «Рубина» на поле и в раздевалке, неоднократно выводил команду с капитанской повязкой, став в Казани настоящей легендой», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
С возвращением, Цезарь!❤️💚
¡Bienvenidos!
Рәхим итегез!https://t.co/3874AmyMSZ pic.twitter.com/eZnNtRrRi0
— «Рубин» Казань (@fcrk) 31 августа 2017 г.
За «Рубин» Сесар Навас сыграл 219 матчей, в которых забил четыре гола. В составе казанской команды Навас стал чемпионом России (2009), бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Суперкубка России (2010, 2012) и обладателем Кубка России (2012).
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Рубина»