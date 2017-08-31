«Рубин» подписал контракт с Сесаром Навасом

«Рубин» объявил о подписании контракта с Сесаром Навасом. Испанский легионер официально вернулся в казанскую команду.

«Рубин» подписал контракт с 37-летним защитником Сесаром Навасом.

«Болельщики «Рубина» хорошо знают и любят испанского легионера, который с 2009 по 2015 год выступал за нашу команду.

В течение шести лет Цезарь был одним из лидеров «Рубина» на поле и в раздевалке, неоднократно выводил команду с капитанской повязкой, став в Казани настоящей легендой», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.