Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой перешел в «Спартак»

«Спартак» укрепил линию обороны игроком из Серии А. Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой перешел в стан красно-белых.

Рафаэл Толой подписал контракт с московским «Спартаком». Сумма трансфера не разглашается. В ближайшее время ожидается официальное представление 26-летнего бразильского защитника в качестве игрока красно-белых.

Бразилец присоединился к «Аталанте» в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Толой принял участие в 32-х матчах, в которых отметился 7 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka