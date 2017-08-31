Сэр Алекс Фергюсон: «Благодаря «Ливерпулю» Коутиньо стал игроком мирового уровня. Меня расстраивает эта история»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон прокомментировал ситуацию с возможным уходом Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Также титулованный специалист заявил, что трансферное окно необходимо закрывать до начала августа.

«На мой взгляд, решающее слово в этом вопросе остается за руководством. Тренер не может в полной мере влиять на трансферную политику. Конечно, он отвечает за поведение своих игроков, но то, о чем мы говорим, не подходит под эту категорию.

Честно говоря, меня расстроила история Коутиньо Клуб дал ему многое. Благодаря «Ливерпулю» он превратился в игрока мирового уровня. С другой стороны, таков футбол, с этим ничего не поделаешь.

Я по-прежнему считаю, что трансферное окно должно быть закрыто до начала августа. Если бы мы приняли решение пойти таким путем, то никаких проблем у «Ливерпуля» не возникло. Игрокам, в свою очередь, пришлось бы намного легче, они бы не забивали себе голову переходом в другую команду», — рассказал Сэр Алекс Фергюсон.

Напомним, Филлипе Коутиньо подал руководству «Ливерпуля» прошение о трансфере и желает перейти в «Барселону». «Ливерпуль» отказывается продавать бразильского хавбека.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC