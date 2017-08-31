Сергей Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита», я это уже сказал сто пятьдесят раз»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что Артему Дзюбе нужно доказать, что он лучший, чтобы играть. Также он отметил, что ничего не знает об интересе к форварду со стороны других клубов.

«Согласен с Мутко, что игровая практика должна быть, вместе с этим необходимо, чтобы игроки были конкурентоспособны, чтобы играли на уровне мировых стандартов. Дзюба должен постараться на тренировках, должен доказать, что он лучший, и он будет играть.

Об интересе к нему из Германии информации у меня нет, ничего об этом не знаю. Дзюба – игрок футбольного клуба «Зенит», я это уже сказал сто пятьдесят раз», — заявил Фурсенко.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Артему Дзюбе проявляют клубы Бундеслиги, а также «Краснодар» и «Локомотив».

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт