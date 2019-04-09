Жерар Пике о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Здесь я вырос и стал мужчиной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Игрок рад вернуться «Олд Траффорд».

«Каждый год чем-то отличается. Мы вышли в финал Кубка Испании. Думаю, мы демонстрировали в последнее время хороший футбол и результаты. Мы знаем, что на «Олд Траффорд» будет тяжело, но мы хотим добиться хорошего результата.

Для меня это будет особый матч. Здесь я вырос и стал мужчиной, многому научился. Не только на поле, но и вообще в жизни. Я провел здесь с 17 лет до 21 года и обрел много опыта, который нужен, чтобы стать профессиональным футболистом. Были хорошие моменты, были плохие. Я жил один, а так ты многому учишься. Я вернулся в Каталонию совсем иным человеком.

Запомнил Оле-Гуннара Сульшера как превосходного одноклубника, когда сам играл здесь. Я был молод, а он был один из опытных игроков. Безусловно, он помог мне адптироваться в клубе, в городе. Играть с ним было очень приятно. Я рад, что у него получается в «Манчестер Юнайтед». При нем команда выиграла много матчей и вообще играет намного лучше. Завтра будет сложно, но мы надеемся победить», – сказал Пике.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится завтра, 10 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА