«Спартак» будет играть следующий кубковый матч без активных фанатов

Автор: Роман Шлуинский 0

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил решение в отношении московского «Спартака» по итогам расследования событий на матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Анжи». Наказание для «красно-белых» будет жестоким.

«В адрес «Анжи» были нецензурные кричалки. Мы получили письмо от Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков «Спартака». Были массовые оскорбления команды «Анжи». Также есть видеозапись, на которой слышны оскорбления команды «Анжи» по происхождению.

Это уже не первое нарушение, а рецидив. Пятое нарушение за два года. Решение: за пиротехнику «Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей. Рианчо оштрафован на 3 тысяч за выход за пределы технической зоны. За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по происхождению, «Спартак» оштрафован на 130 тысяч рублей, также решено запретить допуск на трибуны Б и Д на один ближайший матч кубка России», — сказал Артур Григорьянц.

Напомним, в рамках 1/8 финала Кубка России «Спартак» принимал на своем поле «Анжи». Встреча закончилась победой москвичей — 1:0.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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