Премьер-лига. 14-й тур. «Краснодар» разгромил «Енисей»

В рамках 14-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Енисей». Матч закончился разгромной победой хозяев — 3:0

Премьер-лига. 14-й тур.

КРАСНОДАР – ЕНИСЕЙ – 3:0 (0:0)

Краснодар. 11 ноября.

Стадион «Краснодар».

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Марков, Газинский (Шишкин, 86), Каборе, Перейра (Куэва, 78), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 78), Ари.

«Енисей» : Юрченко, Занев, Кичин, Дугалич, Гасанов, Гаджибеков, Огуде, Зотов, Саркисов (Комолов, 29), Торбинский (Комков, 65), Кутьин (Обрадович, 61).

Голы: 1:0 – Газинский (60), 2:0 – Классон (70), 3:0 – Каборе (85).

Предупреждения: Торбинский (18), Спайич (22).

11 (8) удары (в створ) 3 (1)

12 фолы 8

5 угловые 2

1 офсайды 2

70 % владения мячом 30

В первом тайме «Краснодар» запер «Енисей» на чужой половине поля. Но моментов хозяева не создавали. Почти все удары «быков» блокировали игроки красноярской команды. Второй тайм хозяева начали с гола. На 60-й минуте Каборе прострелил в штрафную, Классон скинул на Газинского, а тот в касание пробил в нижний левый угол. Спустя десять минут Перейра забросил мяч в штрафную на Ари. Бразилец сделал скидку на Классона, который перебросил Юрченко, отправив мяч в правый угол ворот. Окончательный счет в матче установил Каборе. Футболист пушечным выстрелом поразил ворота красноярцев на 85-й минуте.

Фото: твиттер ФК «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»