Вячеслав Караваев: «Возвращение в Россию? Переговоры идут»

Автор: Вадим Павлов 0

Вячеслав Караваев

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в сборной России. Также он заявил, что может вернуться в Россию и находится в стадии переговоров. 

«В сборной все отлично, настроение хорошее. Готовимся к игре с «Динамо». Здоровая конкуренция с Фернандесом — это хорошо. Кто будет лучше, тот и будет играть.

Кто сейчас лидер сборной? Скорее всего, Тарасов и Гранат. Они почаще вызывались. Это чувствуется. Они играют в клубах, вызывались в сборную.

Возвращение в Россию? Переговоры идут, могу вернуться, агент общается. Никогда не говорил, что не хочу вернуться в Россию», — рассказал Караваев.

Напомним, ранее сообщалось, что французский «Нант» и московский «Локомотив» заинтересованы в приобретении Вячеслава Караваева.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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