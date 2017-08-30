Вячеслав Караваев: «Возвращение в Россию? Переговоры идут»

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в сборной России. Также он заявил, что может вернуться в Россию и находится в стадии переговоров.

«В сборной все отлично, настроение хорошее. Готовимся к игре с «Динамо». Здоровая конкуренция с Фернандесом — это хорошо. Кто будет лучше, тот и будет играть.

Кто сейчас лидер сборной? Скорее всего, Тарасов и Гранат. Они почаще вызывались. Это чувствуется. Они играют в клубах, вызывались в сборную.

Возвращение в Россию? Переговоры идут, могу вернуться, агент общается. Никогда не говорил, что не хочу вернуться в Россию», — рассказал Караваев.

Напомним, ранее сообщалось, что французский «Нант» и московский «Локомотив» заинтересованы в приобретении Вячеслава Караваева.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат