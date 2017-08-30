Луан отказал «Спартаку» и решил остаться в «Гремио»

«Спартак» потерпел очередную неудачу на трансферном рынке. Форвард «Гремио» Луан ответил окончательным отказом на предложение красно-белых.

Нападающий «Гремио» Луан обдумывал предложение о переходе в «Спартак», однако решил ответить отказом. Сообщается, что представители красно-белых сейчас находятся в Бразилии, где вели переговоры с Луаном и «Гремио» о возможности трансфера, но 24-летний бразилец принял решение остаться в своем нынешнем клубе как минимум до зимнего трансферного окна.

Согласно имеющейся информации, Луан заинтересован в переходе в один из именитых европейских клубов и не на намерен продолжать свою карьеру в России.

24-летний Луан всю свою карьеру провел «Гремио» и сыграл за бразильский клуб в 116 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 21 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Gremista ZH