«Тоттенхэм» нашел замену Маурисио Почеттино

Руководство «Тоттенхэма» определилось с выбором нового главного тренера команды в случае ухода из клуба Маурисио Почеттино. Возможный претендент тоже из АПЛ.

Главным претендентом на место аргентинского специалиста является наставник «Борнмута» Эдди Хау. Английский тренер работает с командой с 2012 года и за это время сумел впервые в истории вывести её в Премьер-лигу и закрепиться в ней.

После восьми туров нынешнего сезона «вишни» занимают шестое место в турнирной таблице первенства.

Напомним, минувшим летом мадридский «Реал» хотел заполучить Маурисио Почеттино. Однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви отказался расставаться с тренером.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph