Федор Смолов может уйти из «Краснодара» в последние дни трансферного окна

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может сменить команду в это летнее трансферное окно. 27-летний форвард интересен клубам России, Германии и Турции.

Согласно имеющейся информации, Федор Смолов все еще может покинуть «Краснодар» в текущее трансферное окно. Сообщается, что на 27-летнего форварда претендуют четыре клуба: ЦСКА, «Зенит», немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Бешикташ». Все может решиться в последние дни летнего трансферного окна.

Напомним, раньше также сообщалось об интересе к форварду со стороны московского «Спартака».

В минувшем туре в матче с «Динамо» Федор Смолов оформил дубль, благодаря которому довел количество своих забитых мячей за «быков» до 51 гола, и стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс