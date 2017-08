Бенедикт Хеведес проходит медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус»

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес проходит медосмотр перед переходом в «Ювентус». Об этом сообщила пресс-служба туринского клуба.

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес сейчас находится в Италии, где проходит медобследование перед переходом в «Ювентус». Ожидается, что после успешного прохождения медицинского осмотра 29-летний игрок сборной Германии подпишет контракт со «Старой синьорой».

Medical tests for @BeneHoewedes are underway at J|Medical

