Бенедикт Хеведес проходит медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус»

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес проходит медосмотр перед переходом в «Ювентус». Об этом сообщила пресс-служба туринского клуба.

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес сейчас находится в Италии, где проходит медобследование перед переходом в «Ювентус». Ожидается, что после успешного прохождения медицинского осмотра 29-летний игрок сборной Германии подпишет контракт со «Старой синьорой».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен арендовать Хеведеса до конца сезона с правом выкупа. Также итальянские СМИ сообщали, что туринский клуб заплатит «Шальке» 4 млн евро, а в случае, если немец проведет определенное количество матчей за «черно-белых», то немецкий клуб получит еще 14 млн евро, и 2 млн евро, если «Юве» выиграет чемпионат Италии в этом сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что московский «Спартак» также претендует на защитника сборной Германии и предлагал за него 9 млн евро.

Хеведес на протяжении всей карьеры выступает за «Шальке», цвета которого защищает с 2007 года. В минувшем розыгрыше Бундеслиги 29-летний защитник принял участие в 31 матче, в которых отметился 1 голом.

Фото: пресс-служба «Ювентуса»

Источник: пресс-служба «Ювентуса»