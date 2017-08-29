Защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс может продолжить карьеру в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» намерен укрепить линию обороны. «Канониры» заинтересованы в приобретении 29-летнего защитника «Вест Бромвича» Джонни Эванса.

Как сообщают британские СМИ, «Арсенал» намерен приобрести защитника «Вест Бромвича» Джонни Эванса. «Канониры» нуждаются в укреплении защитной линии и видят усиление в 29-летнем игроке сборной Северной Ирландии.

Напомним, ранее сообщалось, что «Лестер» заинтересован в услугах Эванса и предлагает за него порядка 25 млн евро. Также, ранее в услугах 29-летнего игрока обороны был заинтересован «Манчестер Сити», однако «Вест Бромвич» ответил отказом на трансферное предложение «горожан».

В минувшем розыгрыше АПЛ Джонни Эванс принял участие в 31 встрече, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports