«Зенит» хочет арендовать защитника «Интера»

Автор: Вадим Павлов 0

Раноккья

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Андреа Раноккья. Петербуржцы намерены арендовать 29-летнего итальянца.

Защитник «Интера» Андреа Раноккья может перейти в «Зенит». Как сообщают итальянские СМИ, петербургский клуб заинтересован в аренде 29-летнего игрока обороны.

Напомним, главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что Раноккья покинет «Интер» в ближайшее время. Сообщается, что ответ «Зениту» по поводу Раноккьи может быть дан уже сегодня.

Андреа Раннокья выступает за «Интер» с 2010 года, куда перебрался из «Дженоа». Всего Раннокья принял участие в 175 матчах за миланский клуб, в которых отметился 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

В минувшем сезоне 29-летний итальянец на правах аренды выступал за «Халл Сити», за который провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: FCInter1908.it

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