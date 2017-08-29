Неймар отговаривает Филиппе Коутиньо от перехода в «Барселону»

Автор: Юлия Древова 0

Неймар Коутиньо

Нападающий «ПСЖ» Неймар обсудил с хавбеком «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо возможный трансфер последнего в «Барселону». Экс-форвард каталонцев убеждает партнера по сборной не уходить в свой бывший клуб.

По сообщению Estadao, Неймар посоветовал Коутиньо отказаться от попыток попасть в стан «сине-гранатовых» и остаться в Англии, убеждая, что тот об этом не пожалеет.

В настоящее время Неймар и Коутиньо вместе со сборной Бразилии готовятся к квалификационным матчам ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Estadao

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