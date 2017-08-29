Александр Самедов: «Я не симулировал в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал свою оценку эпизода со своим удалении в дерби с «Локомотивом» (3:4). Напомним, футболист «красно-белых» заработал вторую желтую карточку за симуляцию.

«Прежде всего мне, как и всей команде, после поражения от ЦСКА не хотелось проигрывать второе дерби подряд. Именно это было самое важное. Хотя не буду скрывать, что в некоторой степени лично для меня матч с «Локомотивом» был особенным.

Первое предупреждение я получил за фол. А второе – после того, как бежал и упал на высокой скорости. Симуляции в том эпизоде с моей стороны абсолютно точно не было. Потом я убедился в том, что главный судья Алексей Еськов просто не видел момента и не разобрался в ситуации.

Я принес их ребятам, тренерскому штабу и болельщикам за сам факт красной карточки. Прекрасно понимаю, что подвел команду в матче, который складывался для нас удачно. Честно говоря, думал, что мы выиграем, даже оставшись вдесятером. Однако на фоне моего удаления «Спартак» проиграл. Конечно, мне было безумно обидно, поскольку если бы мы остались в полном составе, то победили бы, причем очень крупно. Ведь в первом тайме на поле была одна команда», — рассказал Самедов в интервью «Коммерсанту».

Московский «Спартак» в последнем туре сыграл вничью с хабаровским СКА и по итогам восьми матчей занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Фото: Global Look Press

Источник: Коммерсант