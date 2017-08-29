Аймен Абденнур предпочел переходу в «Зенит» предложение «Марселя»

Автор: Юлия Древова 0

Аймен Абденнур

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур отказался от арендного соглашения с «Зенитом». 28-летний футболист из Туниса близок к переходу в «Марсель».

По информации RMC, игрок вместе со своим агентом прилетит во Францию, чтобы пройти медицинское обследование и обговорить детали сделки с прованским клубом.

Абденнур уже прошел медосмотр для «Зенита», но всячески затягивал переговоры, ожидая предложений от других команд.

В минувшем сезоне защитник отыграл за «летучих мышей» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Аймен Абденнур

Аймен Абденнур достиг соглашения с «Зенитом» и в ближайшее время присоединится к новому клубу

Криштиану Роналду

Альтернатива Кубку конфедераций, список Криштиану Роналду. Главные новости дня

Абденнур

Аймен Абденнур сегодня в Риме пройдет медосмотр для «Зенита»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 