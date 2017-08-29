Аймен Абденнур предпочел переходу в «Зенит» предложение «Марселя»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур отказался от арендного соглашения с «Зенитом». 28-летний футболист из Туниса близок к переходу в «Марсель».

По информации RMC, игрок вместе со своим агентом прилетит во Францию, чтобы пройти медицинское обследование и обговорить детали сделки с прованским клубом.

Абденнур уже прошел медосмотр для «Зенита», но всячески затягивал переговоры, ожидая предложений от других команд.

В минувшем сезоне защитник отыграл за «летучих мышей» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport