Федор Смолов стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Автор: Вадим Павлов 0

Федор Смолов

Форвард «Краснодара» Федор Смолов оформил дубль в ворота «Динамо» и принес «быкам» победу. 27-летний форвард возглавил список лучших бомбардиров в истории краснодарского клуба.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметился победным дублем в домашнем матче 8-го тура РФПЛ с «Динамо». Благодаря двум забитым мячам 27-летний нападающий довел количество забитых мячей в официальных матчах за «Краснодар» до 51-го и вышел на первое место в клубе по этому показателю.

Ранее лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» являлся Вандерсон, ныне защищающий цвета московского «Динамо».

По показателю «гол + пас» у Смолова стало 62 балла (51+11), и это третий результат в истории краснодарского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Краснодара»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Краснодар Синицын

Премьер-лига. 8-й тур. «Краснодар» побеждает «Динамо» за счет дубля Федора Смолова

Федор Смолов

Федор Смолов пропустит первые туры чемпионата России

Кайл Уокер

Сердар Азмун перешел в «Рубин», Виталий Дьяков продолжит карьеру в Турции. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 