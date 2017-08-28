Глава департамента судейства Андрей Будогосский: «Если специалист такого уровня, как Гончаренко, не знает правил, пусть их почитает»

Автор: Вадим Павлов 0

Виктор Гончаренко

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал выпад главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в свой адрес после ошибочно засчитанного гола в матче «Ахматом».

После поражения от «Ахмата» Виктор Гончаренко заявил на пресс-конференции: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги».

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на слова главного тренера красно-синих.

«Специалист такого уровня, как Гончаренко, должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи – это люди, а значит, делают ошибки.

Некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения, и для некоторых людей эти споры – часть удовольствия и привлекательности игры. Правильное ли решение принято арбитром, дух игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались.

Если специалист такого уровня не знает правил, пусть их почитает. Также хочу напомнить, что Россия входит в конвенцию УЕФА по судейству, а конвенция УЕФА категорическим образом запрещает клубам каким-либо образом вмешиваться в действия судей», – сказал Будогосский.

Напомним, ЦСКА уступил «Ахмату» 0:1. Единственный мяч в этой встрече был забит после ошибки судьи, который не заметил, что перед голом мяч вышел за пределы поля.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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