Зоран Тошич: «Я вне себя от радости, что возвращаюсь в родной «Партизан»

Зоран Тошич заявил, что продолжит карьеру в «Партизане». 30-летний хавбек подпишет контракт на три года.

«Я договорился о возвращении в «Партизан» и вне себя от радости, что вернулся в родной клуб.

Мы договорились о сотрудничестве на три года, во вторник все будет озвучено», — заявил Тошич.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Тошич принял участие в 24 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Этим летом Тошич стал свободным агентом. Напомним, 30-летний полузащитник выступал за «Партизан» с 2007 по 2009 год.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спортски Журнал