Зоран Тошич: «Я вне себя от радости, что возвращаюсь в родной «Партизан»

Зоран Тошич заявил, что продолжит карьеру в «Партизане». 30-летний хавбек подпишет контракт на три года.
«Я договорился о возвращении в «Партизан» и вне себя от радости, что вернулся в родной клуб.
Мы договорились о сотрудничестве на три года, во вторник все будет озвучено», — заявил Тошич.
В минувшем розыгрыше РФПЛ Тошич принял участие в 24 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
Этим летом Тошич стал свободным агентом. Напомним, 30-летний полузащитник выступал за «Партизан» с 2007 по 2009 год.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спортски Журнал