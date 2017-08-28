Зоран Тошич: «Я вне себя от радости, что возвращаюсь в родной «Партизан»

Автор: Вадим Павлов 0

РФПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 1:3. Москва. «Арена ЦСКА». 21 июля 2017 г.

Зоран Тошич заявил, что продолжит карьеру в «Партизане». 30-летний хавбек подпишет контракт на три года. 

«Я договорился о возвращении в «Партизан» и вне себя от радости, что вернулся в родной клуб.

Мы договорились о сотрудничестве на три года, во вторник все будет озвучено», — заявил Тошич.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Тошич принял участие в 24 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Этим летом Тошич стал свободным агентом. Напомним, 30-летний полузащитник выступал за «Партизан» с 2007 по 2009 год.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спортски Журнал

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