Мать футболиста «Арсенала» вынуждена жить в металлическом контейнере

Мать 20-летнего футболиста лондонского «Арсенала» Эннсли Мэйтленда-Найлза живет в контейнере площадью три квадратных метра. Об этом сообщают СМИ.

38-летняя Джул Найлз проживает в металлическом контейнере без окон и туалета. По ее словам, футболист ушел из дома после подписания нового контракта с «Арсеналом», благодаря которому он получает 30000 фунтов в неделю. Также женщина рассказала, что в юности голодала, чтобы прокормить сыновей. Сейчас Энсли и его брат Корди не хотят с ней общаться и помогать с оплатой за аренду дома, из-за чего той приходится жить в контейнере.

Также известно, что именно Найлз была агентом Мэйтленда-Найлза и устраивала скандальные выходки. Так, главный тренер «Ипсвича» Мик МакКарти отказался от аренды Энсли из-за того, что мать игрока отправила ему голосовое сообщение с ругательствами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror