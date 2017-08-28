«Порту» отказал «Спартаку» в трансфере Ясина Брахими за 25 млн евро

«Спартак» потерпел очередную неудачу на трансферном рынке. Красно-белые предложили 25 млн евро за нападающего «Порту» Ясина Брахими, однако получили отказ.

Согласно имеющейся информации, «Порту» ответил отказом на предложение «Спартака» о приобретении форварда Ясина Брахими. Сообщается, что красно-белые предложили за 27-летнего нападающего порядка 25 млн евро, а за счет различных бонусов сумма трансфера могла возрасти до 30 млн евро.

Контракт Брахими с «Порту» рассчитан до лета 2019 года. Француз алжирского происхождения выступает за португальский клуб с 2014 года, куда перебрался из «Гранады» за 6,5 млн евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии Ясин Брахими сыграл в трех матчах за «Порту» и отметился одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola