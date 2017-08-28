Игорь Шалимов: «Мы ушли из Лиги Европы не так красиво, как «Спартак» в прошлом году»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал вылет из Лиги Европы. 48-летний специалист провел аналогию с прошлогодним непопаданием «Спартака» в групповой этап европейского турнира и последующим завоеванием чемпионства.

«Андрей Синицын говорил: «Спартак» в самом начале красиво из всех турниров ушел, а теперь мы восхищаемся его чемпионской игрой». Готов ли «Краснодар» после вылета из Лиги Европы вцепиться в чемпионат со всей силы и выбраться из диапазона 3-5 мест?

Мы ушли не так красиво, как «Спартак». Он ушел более красиво, чем мы. Но пока мы об этом не думали и не хотим, потому что все расстроены непопаданием в группу.

Поэтому давайте сейчас отдохнем, а когда начнем играть, войдем в тренировочный режим, можем о чем-то говорить», — заявил Игорь Шалимов.

Фото: Global Look Press

Источник: rusfootball.info