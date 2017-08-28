«Ливерпуль» предложил «Монако» 80 млн евро за Тому Лемара

«Ливерпуль» намерен приобрести полузащитника «Монако» и сборной Франции Тому Лемара. Английский клуб предложил за 21-летнего хавбека 80 млн евро.

Как сообщают французские СМИ, «Ливерпуль» обратился в «Монако» с трансферным предложением по Томе Лемару. Английский клуб предложил за 21-летнего хавбека 72 млн евро, а также 8 млн евро в виде различных бонусов.

Как сообщается, «Ливерпуль» намерен закрыть вопрос по приобретению Лемара уже сегодня.

Напомним, контракт 21-летнего француза с «Монако» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Арсенала». Однако французский клуб отказался продать Лемара за € 50 млн.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Тома Лемар принял участие в 34 матчах, в которых отметился 9 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe