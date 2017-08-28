Жан-Микаэль Сери: «Я с детства болею за «Барселону» и должен сказать, что мне было бы не страшно перейти в этот клуб»

Полузащитник «Ниццы» Жан-Микаэль Сери прокомментировал похвалу в свой адрес от экс-капитана «Барселоны» Хави Эрнандеса. Также он заявил, что не боится перехода в «Барселону».

«Когда я прочитал слова Хави обо мне, меня переполняли эмоции. Должен поблагодарить его за это.

Очень доволен тем, как складывались мои дела в последнее время. Я стал лучшим игроком Африки 2017 года, а с «Ниццей» мы в течение всего сезона боремся за титул чемпиона страны.

Изначально меня не очень ценили в Португалии и во Франции, но в конце мне всегда сопутствовал успех. Я должен ясно сказать, что мне было бы не страшно перейти в «Барселону». Я с детства болею за этот клуб и знаю о его категории», — заявил Сери.

Напомним, «Барселона» заинтересована в приобретении Жана-Микаэля Сери. Сери выступает за «Ниццу» с лета 2015 года. В составе французской команды полузащитник провел 84 матча, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo