«ПСЖ» арендует Килиана Мбаппе с обязательным правом выкупа следующим летом

Автор: Вадим Павлов 0

Килиан Мбаппе

«ПСЖ» и «Монако» пришли к соглашению по трансферу Килиана Мбаппе. Текущий сезон игрок проведет в парижском клубе на правах аренды, а следующим летом «ПСЖ» выкупит форварда за 166 млн фунтов.

Согласно имеющейся информации, «ПСЖ» договорился с «Монако» о приобретении 18-летнего форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщается, Мбаппе проведет этот сезон в «ПСЖ» на правах арендного соглашения. По окончании сезона «ПСЖ» будет обязан выкупить форварда за 166 млн фунтов.

Напомним, ранее УЕФА выступила с заявлением, что клубы, не соблюдающие правила финансового фейр-плей будут серьезно наказаны.

Ранее сообщалось, что 18-летний нападающий интересовал и другие топ-клубы Европы, среди которых назывались «Манчестер Сити», «Барселона» и «Реал».

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.  Соглашение 18-летнего нападающего с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports 

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