Андрей Ярмоленко в течение суток станет игроком «Боруссии» Дортмунд

Автор: Вадим Павлов 0

Ярмоленко

Хавбек «Динамо» Киев Андрей Ярмоленко прошел медицинское обследование перед трансфером в дортмундскую «Боруссию». В ближайшее время будет официально объявлено о трансфере.

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в ближайшее время станет игроком «Боруссии» Дортмунд. Согласно имеющейся информации, украинский хавбек успешно прошел медобследование и в ближайшие сутки немецкий клуб объявит о переходе.

Напомним, ранее сообщалось, что руководства киевского «Динамо» и дортмундской «Боруссии» достигли договоренности о переходе 27-летнего украинца за 25 млн евро.

В текущем розыгрыше УПЛ Андрей Ярмоленко сыграл в 5 матчах, в которых отметился 3 голами и отдал 1 голевым пасом.

Фото: Global Look Press
Источник: Sportarena.com

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