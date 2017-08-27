Эмануэль Маммана: «С «Зенитом» надеюсь выиграть Лигу Европы»

Новый защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о своем детстве, «Ривер Плейте» и Санкт-Петербурге. Также аргентинец поведал о своем переходе в «Зенит» и складывающейся в нем аргентинской диаспоре.

«В детстве я был не защитником, я играл «десятку». Но потом стало ясно, что это не мое. По целому ряду характеристик. Постепенно стал сдвигаться все глубже и глубже, и в итоге дошел до игрока обороны.

Почему оказался в школе «Ривер Плейта», а не «Бока Хуниорс»? Звонок поступил именно из «Ривера». Чему я страшно обрадовался. И сразу согласился. Ни секунды не думал. Ведь всегда болел только за эту команду. В «Боку» ни за что не пошел бы. Это же самый принципиальный соперник «Ривера»!

В 15 лет остался без родителей. Что с ними произошло? О маме я мало что могу рассказать. Когда мне было 6 лет, ее не стало из-за онкологического заболевания. После этого, мне во всем помогал отец, но в мои 15 и он ушел из жизни. По сути, на несколько лет я остался один, пока не встретил свою девушку, а теперь жену – Маали. Сейчас у нас растет сын – Тьян.

Как себя чувствую в «Зените»? Я очень доволен, что оказался здесь. Красивый город, замечательный клуб. Жена и сын уже прилетели в Петербург из Франции. Так что наконец-то мы вместе! Жилье нашли уже. В одном из самых зеленых районов города. И, кстати, рядом с остальными ребятами-аргентинцами.

Как я оказался в «Зените»? Как только, еще будучи игроком «Лиона», узнал о варианте с «Зенитом», меня он сразу заинтересовал. Ключевых же факторов при принятии решения оказалось три: амбиции петербургского клуба, Манчини и аргентинские ребята, которые уже здесь были. Первыми позвонили Себастьян Дриусси с Лео Паредес. Сказали, приезжай – нам тут все нравится. В итоге долго не думал – все решилось за 2-3 дня. Мне, кстати, нравится, что здесь у меня много аргентинских друзей. Есть с кем поговорить на испанском. В Лионе такого практически не было.

С ними с детства знаком. Мне сейчас хорошо, оттого что они рядом. А вообще, то что мы снова собрались вместе, но в другом клубе и совершенно другой стране за океаном, вполне достойно киносценария.

Чего жду от группового этапа Лиги Европы? С этим турниром я знаком по выступлениям за «Лион». В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала, где проиграли «Аяксу». С «Зенитом» надеюсь пройдем еще дальше и выиграть этот турнир. А пока, надо занимать первое место в группе. Чемпионат России? Для меня это что-то абсолютно новое. Я вижу, что это хороший турнир с сильными соперниками. Но весной наверху турнирной таблицы должен быть «Зенит». Наша задача – добиться именно этого», — рассказал Ригони.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ