Массимо Каррера: «Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола. Главное – продолжать работать и верить»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча с хабаровским СКА. Итальянский специалист отметил, что команде не хватило только гола.

«Мы провели хороший матч, но не хватило гола.

Характер травмы Таски? Пока мы не знаем, это была вынужденная замена, но что с ним – сейчас неизвестно.

«СКА-Хабаровск» – неудобный соперник «Спартака»? Нет, обычный соперник. Мы хорошо играли, создавали голевые моменты, не хватило гола. Главное – продолжать работать и верить», — заявил Массимо Каррера.

Напомним, «Спартак» сыграл вничью с хабаровским СКА со счетом 0:0, имея полное игровое преимущество.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс