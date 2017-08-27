Ислам Слимани может стать игроком «Монако»

Автор: Юлия Древова 0

Слимани

«Монако» заинтересован в услугах форварда «Лестера» Ислама Слимани. 29-летний нападающий сборной Алжира может оказаться во Франции до закрытия трансферного окна.

Монегаски могут подписать Слимани на замену Килиану Мбаппе, чей трансфер в «ПСЖ» до сих пор остается под вопросом. «Лисы» приобрели алжирца у «Спортинга» в конце августа прошлого года за 30 млн евро.

В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел за «Лестер» 23 матча, отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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