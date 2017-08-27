Президент ФК «Арарат» Валерий Оганесян: «Роман Павлюченко и Марат Измайлов ежемесячно получают более полумиллиона рублей»

Президент «Арарата» Валерий Оганесян рассказал о зарплатах нападающего Романа Павлюченко и полузащитника Марата Измайлова. Клуб, выступающий в ПФЛ, платит экс-игрокам сборной России более 500 тыс рублей в месяц.

«Павлюченко и Измайлова я заманил идеей. У них нет звездности, они не гнилые. Сказал: «Дайте этой команде жизнь, а завтра эта команда не забудет о вас».

Сколько они получают? Намного меньше, чем вы думаете. Меньше ли это, чем 500 тысяч рублей в месяц? Больше.

Что касается бюджета «Арарата», то он составляет порядка 150 миллионов рублей. Это мало. Все думают, что наш бюджет больше», — отметил Оганесян.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал «ЛетМиСпик»