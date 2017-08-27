Джанлуиджи Буффон: «Видеоповторы превращают футбол в водное поло»

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями о тестировании в Серии А видеоповторов. По мнению 39-летнего футболиста, частое использование системы VAR не идет футболу на пользу.

«Нам говорили, что видеоповторы будут применяться при взятии ворот или голевых моментах, но теперь их используют, даже когда кому-то наступили на ногу или попали пальцем в ухо.

Это уже не футбол, а водное поло. Это занимает слишком много времени. Я даже не обрадовался, когда назначали пенальти, потому что прошло шесть минут.

Я представляю команду, которая часто атакует, проводя много времени в чужой штрафной. В прошлом сезоне нам дали три 11-метровых, но если в этом сезоне так будет и дальше, то мы пробьем 50 пенальти. Как игрока «Ювентуса» меня это устраивает, но зрелищность матча от этого страдает», — рассказал Буффон.

Напомним, пенальти в ворота итальянского голкипера в матчах с Кальяри» и «Дженоа» были назначены именно с помощью системы VAR.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia