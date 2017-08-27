Вирджил ван Дейк уволил агента, чтобы ускорить переход в «Ливерпуль»

Автор: Юлия Древова 0

Виргил ван Дейк

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк не оставляет попыток продолжить карьеру в «Ливерпуле». 26-летний футболист прекратил сотрудничество со своим агентом, чтобы форсировать трансфер в новый клуб. 

Голландец выразил недовольство своим шестилетним контрактом, согласно которому он не сможет покинуть «Саутгемптон» в течение двух лет.

Напомним, президент «святых» уже выступил с заявлением, что ван Дейк не будет продан в текущее трансферное окно. Однако если это все-таки случится, мерсисайдцам придется заплатить за него не менее 70 млн фунтов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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