В 2021 году в Китае пройдет новый турнир, который сменит Кубок конфедераций

В ФИФА разрабатывают идею турнира, который заменит Кубок конфедераций. В 2021 году в Китае пройдет новый клубный турнир, который сменит международное соревнование.

В 2021 году в Китае пройдет турнир между клубами, который придет на смену Кубку конфедераций. Согласно имеющейся информации, в турнире, который будет проводиться один раз в четыре года, примут участие 24 клуба. Все клубы будут распределены на 8 групп (по 3 команды в каждой группе). Победитель группы будет выходить в четвертьфинал.

Сообщается, что в турнире будут участвовать 12 европейских клубов, 5 южноамериканских, 2 азиатских, 2 африканских и 2 североамериканских. Допускается вероятность, что еще одна путевка будет разыгрываться между представителями Океании и другой конфедерации.

Участниками от Европы станут четыре последних победителя Лиги чемпионов, четыре последних финалиста, а также четыре команды с лучшим коэффициентом УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo