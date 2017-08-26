Аймен Абденнур достиг соглашения с «Зенитом» и в ближайшее время присоединится к новому клубу

Автор: Вадим Павлов 0

Аймен Абденнур

В ближайшие часы защитник «Валенсии» Аймен Абденнур станет игроком «Зенита». Тунисец на один год на правах аренды перейдет в петербургский клуб.

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур в ближайшее время станет игроком «Зенита».  Защитник сборной Туниса сегодня не тренировался с «Валенсией».

Сообщается, что Абденнур уже достиг соглашения с «Зенитом» по сроку аренды. Согласно имеющейся информации, петербургский клуб хотел подписать с Абденнуром контракт на два года, однако сам игрок предпочел однолетнее соглашение.

Главный тренер «летучих мышей» Марселино Гарсия Тораль сегодня выступил с заявлением, что об уходе Абденнура будет объявлено в ближайшие часы.

Напомним, Абденнур в 2015 году перешел в «Валенсию» из «Монако» за 22 млн евро. За свой нынешний клуб 28-летний тунисец принял участие в 43 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гарай

Эсекиэль Гарай может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Неймар

Роберто Манчини: «Зенит» хотел взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ»

Аймен Абденнур

«Зенит» претендует на защитника «Валенсии»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 