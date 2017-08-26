Себастьян Дриусси: «Мы с Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга. У нас дружная и единая команда»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о Роберто Манчини. Также аргентинец прокомментировал взаимопонимание в связке с Александром Кокориным.

«Манчини — очень серьезный и требовательный тренер. Он известен по работе в крупных европейских клубах, так что работать с ним большое удовольствие и ответственность.

Мы с Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга, но, по правде говоря, мне комфортно играть абсолютно со всеми. Я всегда могу найти общий язык с любым из партнеров. У нас дружная и единая команда. Я легко понимаю каждого из ребят.

Как я прокомментирую то, что выступаю под 11-м номером, под которым раньше играл Кержаков? Безусловно, я чувствую ответственность, но для меня это в первую очередь серьезный вызов. Испытание, которое мотивирует меня двигаться дальше и постоянно развиваться. Надеюсь, мне удастся забить хотя бы половину тех голов, которые забил Кержаков», — рассказал Дриусси.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»