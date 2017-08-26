Президент УЕФА Александер Чеферин: «Мы готовы строго наказывать клубы, нарушающие правила ФФП. И я говорю не только о «ПСЖ»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о клубах, нарушающих правила финансового фейр-плей. Он заявил, что УЕФА готова строго наказывать нарушителей.

«УЕФА готов строго наказывать клубы, которые нарушают финансового фейр-плэй. Я серьезно, вот увидите. Мы попробуем помочь клубам уважать правила. Попробуем их проконсультировать по правовым вопросам, касающихся финансового фейр-плэй, а если они продолжат не соблюдать правила, то мы строго их накажем. Я говорю не только о «ПСЖ», а обо всех клубах Европы. Мы следим за ситуацией, трансферное окно еще не закрыто. Поверьте мне, мы над этим работаем.

Трудно говорить о каких-то конкретных случаях с клубами до тех пор, пока наша команда не завершит свои проверки. Было бы несправедливо говорить о чем-то сейчас. Это было бы, как если бы судья вынес вердикт еще до завершения судебного дела. Нужно следовать правилам. В противном случае нам было бы лучше уйти. УЕФА не может быть беззубым тигром.

Думаю, что все понимают, что нам нужно что-то делать, как-то реагировать. Даже большие клубы с этим согласны. Мы не собираемся устранять разрыв между богатыми и бедными клубами, но давайте остановим рост разрыва. Или хотя бы остановим такой быстрый темп этого роста», — заявил Чеферин.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN